Zwollenaren kunnen hun mening geven over Gouden Koets in ‘pop-up onderzoekinstallatie’

De mobiele onderzoekinstallatie maakt onderdeel uit van de tentoonstelling ‘De Gouden Koets’ in het Amsterdam Museum. In het museum is de Gouden Koets, na een restauratie van ruim vijf jaar, voor het eerst weer door publiek te bekijken.

Veelzijdig beeld

In de tentoonstelling worden museumbezoekers bovendien gevraagd hun kijk op de Gouden Koets te delen. Hiervoor trekt het Amsterdams Museum eveneens het land in, om zodoende perspectieven over de Gouden Koets uit heel Nederland op te halen en een plek geven in de tentoonstelling.De pop-up onderzoekinstallatie is op 11 september vanaf 12.00 uur te bezoeken op het Grote Kerkplein in Zwolle.