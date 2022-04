Zwollenaren luisteren ademloos naar ‘wereldberoemde’ verhalen: ‘Dat is ook een vorm van reizen’

Gevangene stichtte brand in zijn Zwolse cel

Een gevangene in de PI in Zwolle heeft op 2 april vorig jaar met een aansteker brand gesticht in zijn cel. Het was op zich snel geblust, maar er moesten wel zes belendende cellen ontruimd worden: de medegedetineerden liepen volgens de officier van justitie in Zwolle gevaar, met name door inademen van rook, die in een wolk naar buiten kwam bij het openen van de celdeur.

7 april