Zwollenaren massaal in de rij om nog snel geld te besparen bij dumpen grof afval: ‘Nederlanders hè, profiteren waar het kan’

Heerlijk weer om de tuin te werken, door het thuiszitten lijkt verbouwen in de woning aantrekkelijker en dan is het ook nog eens de laatste dag dat Zwollenaren zorgeloos en (tot 250 kilogram per dag) kosteloos hun grove afval van zich af kunnen gooien bij de ROVA. Vanaf morgen, 1 april, is dat verleden tijd. En dus kruipen de auto's over het asfalt op Hessenpoort, de rij begint twee bochten verderop. Rond 12.30 uur telt de rij 39 vierwielers, plus 10 aanhangers. Op het Milieubrengstation mogen maximaal 10 vierwielers tegelijk uitladen, dus reken maar uit.