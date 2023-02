Zwollenaren mogen meedenken over ontwikkeling gebieden aan stadsrand: ‘Alles is bespreekbaar’

Een groot deel van de grond in die gebieden wordt nu gebruikt voor agrarische doelen en om dat eventueel te kunnen wijzigen moet het bestemmingsplan worden aangepast. Daarom treedt de gemeente nu in gesprek met de bewoners.

Verrassen

Wethouder Gerdien Rots licht het verder toe. ,,In deze fase is alles bespreekbaar. Wij zijn geïnteresseerd in alle meningen en ideeën. We roepen daarom iedereen op om mee te denken en ideeën aan te dragen, we laten ons in deze fase graag inspireren en verrassen.’’