Zwollenaren mogen op veertien plekken carbidschieten

De plekken waar 31 december met carbid geschoten mag worden zijn park Hogenkamp in Dieze, het veld achter het Cruyff Court in Holtenbroek, de parkeerplaats bij de Milligerplas in Stadshagen, het handbalveld op sportpark Marslanden, het grasveld naar De Verbinding in Stadshagen, de groenstrook achter de Speldenmakerstraat in Stadshagen, de Tormentilweg in Westenholte, Woestijnenweg in Wijthmen, het terrein Dorpstraat-Vrijhofweg-Veldweg in Windesheim, het trapveldje langs de Zandwetering in Zwolle-Zuid, het Oldenelerpark, Ittersumpark, het parkeerterrein van Zwolse Boys en het perceel begrensd door Nieuwe Vecht, Kuyerhuislaan, tussen De Verlaten en 50 meter ten westen van het volkstuinencomplex in Berkum.