Zwollenaren ‘pissig en emotioneel’ over plannen padelbaan: ‘We willen het niet, dat galmende getiktok’

video Nieuwe loopbrug over spoor in Zwolle, maar zonder trapjes naar perrons: ‘Gemiste kans’

11 oktober De situatie in de Zwolse reizigerstunnel bij het station is niet dermate ernstig dat extra toegangsroutes nodig zijn. De nieuwe loopbrug over het spoor krijgt dan ook geen trappen naar de perrons. ,,In de basis kan het nog, maar er is geen rekening mee gehouden in het ontwerp.’’