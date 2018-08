Zwollenaren skaten bij schemering voor MS Research

Van 't Schip beschermt nieuw PEC na zeperd in Utrecht: 'Dit team heeft tijd nodig'

15:45 Hoewel PEC Zwolle na een kansloos optreden in en tegen Utrecht ook het tweede eredivisieduel van dit seizoen verloor, vond trainer John van 't Schip niet dat zijn spelersgroep door het ijs was gezakt. ,,De jongens hebben er tot het laatst alles aan gedaan. We zijn een elftal in opbouw."