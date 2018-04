Zwols appartementencomplex ontruimd na brand op vierde verdieping

Overijssel duurzamer dankzij Energie­fonds Overijssel

16 april Het Energiefonds Overijssel levert een steeds sterke rol in de verduurzaming van de provincie. In 2017 maakte het fonds 400 miljoen euro aan investeringen mogelijk door zelf bijna 180 miljoen te investeren in duurzame projecten en bedrijven in de provincie.