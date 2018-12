Zwols ‘arbeidersorkest’ Voorwaarts viert eeuwfeest

Het harmonieorkest Voorwaarts werd op 13 december 1918 opgericht vanuit de SDAP (tegenwoordig PvdA) en het NVV. Een vereniging voor arbeiders. Pas in de jaren zestig werd het een algemene vereniging. Er volgden vele optochten, serenades en rondgangen. In 1933 werd een concert gegeven in de VARA-studio. Tijdens de oorlog speelde Voorwaarts niet en in de jaren vijftig kwam er zelfs een Tiroler kapel bij, een vrouwelijke dirigent (voor die tijd bijzonder!) en een drumband. Voorwaarts groeide uit tot een tamboer-trompetterkorps. Toen de koninklijke familie eind jaren zeventig naar Zwolle kwam, mocht Voorwaarts spelen tijdens het defilé. Dankzij de oprichting van een supportersvereniging kwam er meer geld voor instrumenten en uniformen.

Er volgde nog uitbreiding met een boerenkapel en ook de jeugdmajorettes behaalden veel prijzen. In de jaren negentig trok Voorwaarts veel jeugd met een speciaal jeugdorkest. Eind jaren negentig werden het harmonieorkest en het tamboer- en trompetterkorps samengevoegd en ontstond show- en concertband. Dirigent Coenraad Rietman is al sinds de jaren negentig van de partij. Zoals bij veel orkesten en muziekverenigingen nam ook bij Voorwaarts het aantal leden in de afgelopen jaren flink af. Daardoor stopten de straatoptredens. ‘Maar Voorwaarts leeft en we gaan door! We zien de afgelopen 100 jaar ups en downs in de ledenaantallen en dat heeft ons nog niet gestopt', aldus de vereniging in een persbericht.