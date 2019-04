Zwols bedrijf in de wolken met dikke order voor Joint Strike Fighter

Het bedrijf gaat namelijk vier in hoogte verstelbare platforms leveren voor onderhoud en inspectie van de F135 motoren van de Joint Strike Fighter (F35). Nederland heeft 37 exemplaren van dit nieuwe gevechtsvliegtuig (de opvolger van de F16) gekocht maar ook andere Europese landen hebben bestellingen lopen. In heel Europa vliegen op termijn honderden JSF's rond. In Woensdrecht is een Europees logistiek centrum ontstaan waar ook een belangrijk deel van het onderhoud aan deze motoren uitgevoerd wordt. De installaties van het Zwolse bedrijf worden straks intensief gebruikt door onderhoudsmonteurs.