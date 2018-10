Zwols bedrijf Logis.P tekent Duits contract onder toeziend oog van koningspaar

Een afvaardiging van Logis.P was afgelopen dagen mee met de handelsmissie naar de Duitse deelstaten Rijnland-Palts en Saarland. In het spoor van het koningspaar en de ministers Sigrid Kaag en Hugo de Jonge trok de Zwolse delegatie langs diverse bedrijven. Hoogtepunt voor Logis.P was de ondertekening van een onderzoeksopdracht voor de Universiteitskliniek van Saarland in Homburg. Het ziekenhuis krijgt, net zoals bijvoorbeeld Isala in Zwolle, registratiezuilen van Logis.P.