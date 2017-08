Zwols bedrijf stopt cardioloog in een app

Die zogenoemde ECG's zijn overal te maken en indien gewenst kan er direct een advies aangevraagd worden van medisch specialist. Abonnementskosten: 24,90 euro per maand. De Nederlandse Vereniging voor Cardiologie reageert terughoudend op het initiatief.

Voor de beoordeling van de hartfilmpjes is het bedrijf een samenwerking aangegaan met cardiologen van het ziekenhuis in Zwolle. ,,We zijn het enige bedrijf in Nederland dat particulieren deze service biedt, zonder dat er een verwijzing door een arts voor nodig is", zegt Mirjam Boonstra (43), directeur van Livv Mobile Health.

Lange reistijd

Livv, een verzonnen naam die staat voor 'Leven, vrijheid', is gebouwd op een bedrijf van haar vader Sytse Boonstra (72) met alarmeringsdiensten voor patiënten. Sytse, zelf hartpatiënt, verbaasde zich er over dat hij voor een hartfilmpje eerst vanuit Nijverdal 45 minuten naar het ziekenhuis moest rijden, vervolgens een tijd in de wachtkamer moest zitten, even filmpje maken en dan weer dezelfde tijd terug moest rijden. Dat moest toch sneller kunnen? En zo is nu na een proefperiode deze zomer de dienst met de apps en het achterliggende 24-uurs medisch callcenter vanuit Zwolle gestart.

Direct reactie

,,Er zijn meerdere apps in de handel die weergeven wat je hart doet. Door je vinger voor de lens van je telefoon te houden of door een band om je borst, maar wij hebben gezocht naar materiaal dat voldoet aan de medische normen. Hiermee kun je binnen 30 seconden meten hoe het gaat met je hart. Dus op het moment dat je je niet zo goed voelt kun je de meting beginnen. Die kun je doorsturen naar ons medisch callcenter. Je kunt dan aangeven of die meting binnen 24 uur beoordeeld moet worden of direct. In het ene geval kost je dat 12 euro van je krediet en het andere 30 euro."

Naast ziekenhuiswerk

Verplegend personeel en de cardiologen bemannen het medisch callcenter. Zij verrichten dit werk naast hun normale diensten in het ziekenhuis. Inmiddels zijn er 75 particulieren die van de dienst gebruik maken. ,,Maar daarnaast zijn er ook 25 huisartsen en 3 ziekenhuizen in de regio - in Zwolle, Hardenberg en Winterswijk - die Livv inschakelen voor hun patiënten. Dat zijn dan kosten die vergoed worden door hun zorgverzekering".

Geruststelling

Volgens Mirjam zijn het geen hypochonders die gebruik maken van de dienst: ,,We bieden mensen met hartritmestoornissen een geruststelling. Dat ze vast kunnen leggen wat er met hun hart gebeurt. En dat dat overal kan, zelfs tijdens vakantie, zonder dat ze daarvoor naar het ziekenhuis hoeven te rijden. Het is een geruststelling, geen garantie. Het is immers niet meer dan een momentopname. Maar ze weten wel dat wanneer een cardioloog naar de ECG heeft gekeken of ze actie moeten ondernemen; 112 bellen of direct naar het ziekenhuis gaan."

Mobiele telefoon

Voor hartpatiënten heeft het Zwolse bedrijf drie gereedschappen, die allemaal praten met de deze zomer gelanceerde app. Er is een los apparaat waarmee je met je vingers je hartfilmpje kunt maken. Er is er eentje waarbij die techniek geïntegreerd is in het hoesje van de telefoon: ,,Die verstrekken we via huisartsen. Dat zijn mobiele telefoons waar je helemaal niks anders mee kunt dan een ECG maken en doorsturen. Mensen kunnen daarbij niet op 'verkeerde knopjes' drukken." De laatste variant is een monitor patch, waarmee je weken achtereen permanent je hartslag kunt controleren. Anders dan de gebruikelijke 24 uurs kastjes die patiënten soms vanuit het ziekenhuis meekrijgen, hoeven hier niet allerlei plakkertjes voor op het lichaam en kun je met de patch gewoon onder de douche. De patch zal alleen verstrekt worden na verwijzing door een arts en wordt dus vergoed door de verzekering. Deze patch zit momenteel nog in de testfase en is dus nog niet beschikbaar.

Lagere kosten

Livv wil de service binnenkort uitbreiden met controle van het gewicht, bloeddruk, het zuurstofgehalte in het bloed en de bloedsuikerspiegel. Volgens de directrice is er zeker een rol voor de commercie in de gezondheidszorg: ,,Isala is er voor de patiëntenzorg, voor en na die tijd in het ziekenhuis ligt er een taak voor bedrijven. Wat wij doen is preventie. Door tijdig hartritmestoornissen te signaleren en aan te pakken kunnen eventuele ernstige aandoeningen zoals tia's en herseninfarcten voorkomen worden. En dat leidt dan ook weer tot een verlaging van de kosten van de zorg."

Reactie Isala ziekenhuis

In reactie op het initiatief van Livv zegt Dorien Breukelman namens Isala dat 'deze ontwikkeling helemaal past in de tijd van e-health.' En: ,,We zijn hier zelf ook volop mee bezig. Zo hebben wij zelf bijvoorbeeld de mogelijkheid van telemonitoring bij hartfalen. De tijd zal moeten uitwijzen wat het effect is van deze manier van werken. Isala volgt deze ontwikkeling nauwlettend."

Op de vraag wat Isala er van vindt dat cardiologen van het ziekenhuis meewerken aan een commercieel initiatief als Livv zegt zij: ,,Wat artsen in hun vrije tijd doen, dat laten we graag aan henzelf."

Nederlandse Vereniging voor Cardiologie reageert terughoudend op initiatief

Quote Het doen van onderzoek zonder dat er voorafgaand een medicus naar heeft gekeken brengt risico met zich mee Prof. dr Van Rossum Namens de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie reageert prof. dr. A.C. (Bert) van Rossum terughoudend op het Zwolse initiatief. ,,Het doen van onderzoek zonder dat er voorafgaand een medicus naar heeft gekeken brengt het risico met zich mee van overdiagnostiek en overbehandeling, waarbij het de vraag is of de patiënt daar beter mee af is."



Van Rossum zegt namens de beroepsorganisatie dat er nog veel vragen zijn rond de betrouwbaarheid van deze mobiele techniek: ,,Hoe betrouwbaar is de apparatuur in het detecteren van afwijkende data, hoe borg je dat de gedetecteerde data behoren bij een bepaald persoon? De Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ) stelt hieraan specifieke eisen."

Onlangs heeft de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie een werkgroep e-Health ingesteld om dit soort initiatieven te beoordelen alvorens zij worden toegepast in de praktijk.

,,We volgen de ontwikkelingen op het gebied van e-Health dienstverleningen met belangstelling, maar een eenduidig oordeel over het nut voor de consument kan pas gegeven worden wanneer hierover meer gegevens en uitkomsten uit onderzoek bekend zijn geworden. Er is sprake van een groeiende toepassing van medische diensten voor consumenten wereldwijd en de ontwikkelingen van e-Health gaan snel. De hier aangeboden dienst is een ontwikkeling die daarbij past, maar de waarde ervan moet zich nog helemaal bewijzen."

Volledig scherm Mirjam Boonstra over Livv de ECG-meter voor de smartphone. © Frans Paalman