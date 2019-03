Zwols bier bloeit op in Groningen

Freek Ruis, die in 2011 met zijn broer het biermerk nieuw leven inblies, kondigde twee jaar geleden aan een andere kant op te willen gaan met Witte Klavervier. ,,Het roer moest om. De risico's waren groot en er viel bijna geen geld aan te verdienen.''

Maar definitief afscheid nemen van het merk dat voor altijd verbonden is aan de voormalige brouwerij aan de Koestraat, kon hij niet. Ruis wilde een verdiepingsslag maken en zich storten op het mouten. Het doel verwezenlijken, een eigen mouterij openen voor het ontkiemen en drogen van graan, bleek echter geen sinecure.

Bad Nieuweschans

,,Ik heb jaren gezocht naar een geschikte plek. In de regio, in Veghel, in Ede, maar uiteindelijk kwam ik terecht bij de oude stoomlocomotievenloods in Bad Nieuweschans. Een plek waar we met allemaal graanverwerkende bedrijven samenwerken. Ik had ook in een garagebox kunnen gaan zitten, dan was het veel sneller gegaan, maar dat heb ik nooit gewild. Dit is in lijn met mijn ambitie: werken aan authentieke Nederlandse bierstijlen (zoals kuitbier) en met ambachtelijke, Nederlandse ingrediënten.'' Die liggen in Bad Nieuweschans letterlijk om de hoek, bij de naastgelegen boeren.

Ruis is zo niet langer onderdeel van een grote productieketen waar elke partij zijn graantje meepikt, maar werkt in een klein economisch speelveld waar de lijnen met de leveranciers kort zijn. Het moet ervoor zorgen dat op termijn een levensvatbaar, karakteristiek kuitbier op de markt gebracht wordt. ,,We moeten nog leren omgaan met de ingrediënten, het is een proces dat volop gaande is, maar het wordt steeds serieuzer.'' Naast brouwen en mouten, wil hij in De Graanrepubliek - het pand dat maandag officieel aangekocht is door de coöperatie waar Ruis lid van is - ook mensen opleiden.

