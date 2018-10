Zwols breifestival krijgt internationaal tintje: 'Via Instagram gaat het heel makkelijk de grens over'

De aftakking van de Huishoudbeurs vindt dit weekend plaats tijdens de Nationale Brei- en Haakdagen in de Zwolse IJsselhallen. Over drie hallen verspreid staan negentig internationale kramen, onder andere uit Japan en Italië. Dit jaar komen de Stylecraft Blogstars, een aantal Engelse ontwerpers die bloggen over haken, langs voor een meet & greet. De organisatie hoopt hiermee in te spelen op de toenemende populariteit van haken.

Wat maakt breien en haken zo populair?

Organisator Janet Vermist: ,,Door de recessie van vijf jaar geleden kwamen veel mensen thuis te zitten of werden uitstapjes te prijzig. Breien en haken is een hele toegankelijke hobby, want je kunt dit vanuit huis doen. De opkomst van sociale media speelt ook mee. Via YouTube, Pinterest en Instagram kun je veel inspiratie opdoen en tutorials (filmpjes met uitleg red.) opzoeken."

Het festival lijkt erg internationaal georiënteerd. Is het festival Engelstalig?

,,Nee, het is gewoon Nederlandstalig. De meeste workshops zijn wel in het Engels, omdat de mensen die de cursussen geven veelal uit het buitenland komen. Zij spreken simpelweg geen Nederlands. We verwachten 5.000 bezoekers, ook internationale. Er komt bijvoorbeeld iemand uit Curaçao die hier op familiebezoek is."

Het is dus een wereldwijde hobby?

,,Absoluut, via Instagram gaat het heel makkelijk de grens over. Het evenement is ook een ontmoetingsplek voor mensen die elkaar online hebben leren kennen. Zij zien elkaar dan voor het eerst in het echt."

Er is een gratis garenproeverij. Kun je dat eten dan?

,,Het is niet om te eten hoor, haha! Het is een kennismaking met bijzondere garen, zoals zijde. Bezoekers kunnen voelen hoe zoiets breit, in plaats van de gewone acrylgaren. Je krijgt een klein stukje, vijf meter ongeveer, om het uit te proberen. Er is ook iemand die vertelt over de herkomst van de verschillende garen. Soms kan je dat terugleiden tot het specifieke schaap."

De doelgroep bestaat voornamelijk uit vrouwen. Worden mannen niet toegelaten?

,,Van de ontwerpers is ongeveer zeven procent mannelijk, dat is een vrij kleine doelgroep. Er heerst toch een soort taboe, het wordt nog als oubollig en als typisch vrouwenvermaak gezien. Het is een hele uitdaging om mannen over de streep te krijgen. Op internet zie je wel steeds meer mannen die uit de kast komen met een foto van een zelfgebreide trui. Een aparte dag voor mannelijke bezoekers zou heel leuk zijn, maar ik betwijfel of daar voldoende animo voor is."