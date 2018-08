Zwols buurtschap Herfte wil van sluipverkeer op kronkelwegen af

Wegen als de Kuyerhuislaan en de Herfterlaan worden sinds jaar en dag gebruikt door sluipverkeer, dat de N35 en de Ceintuurbaan wil mijden. De maximum snelheid op de wegen in het gebied is 60 kilometer per uur. Volgens omwonenden rijdt veel verkeer harder. Uit onderzoek in de afgelopen jaren bleek zo'n 20 procent harder dan de snelheidslimiet te rijden. ,,Maar daarbij zijn ook brommers en fietsers meegerekend", nuanceert Jan Molhoek de resultaten. Hij zit namens Plaatselijk Belang Wijthmen e.o. in een werkgroep die zich op het sluipverkeer richt.