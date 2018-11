Zwols café De Hete Brij beste van Overijssel met 5e plek in Café Top 100

Duitse ambassa­deur bij opening Zwolse oorlogsex­po­si­tie

12 november De Duitse ambassadeur Dirk Brengelmann komt woensdag naar Zwolle voor de opening van een expositie over de Jodenvervolging. De tentoonstelling ‘Struikelstenen’ gaat over de herdenkingsstenen die verwijzen naar verdreven of omgekomen Joden. Er liggen al 450 van die stenen in de stad.