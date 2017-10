Zwols college neemt studentencafé over

Zwolse Emma staat te stuiteren na winnen Solar Race in Australië

12:36 ,,Iedereen staat te springen, we zijn zelfs in de fontein gedoken, het is een gekkenhuis.'' De Zwolse Emma Vercoulen (20) kan haar geluk niet op nu 'haar' Nuon Solar Team opnieuw winnaar is geworden van de jaarlijkse race voor zonne-auto's in Australië.