Zwols crowdfundingsplatform gaat op in landelijke organisatie

Vrouw uit Elburg tweede verdachte in moloto­vzaak Zwolle

26 juli Een 24-jarige vrouw uit Elburg wordt verdacht van betrokkenheid bij twee brandstichtingen in Zwolle. Eind maart werden twee woningen belaagd met molotovcocktails. Eerder werd een 26-jarige Zwollenaar al opgepakt in de zaak. Hij zit nog steeds vast, de vrouw uit Elburg is woensdag aangehouden.