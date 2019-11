Zwols dialect hard nodig in de ouderenzorg: ‘Zie verstoan mie toch niet’

Video + kaart Inbraak­golf in Zwolle: minstens 14 inbraken in één week tijd, onder meer bij kinderop­vang

16:45 Zwolle wordt geteisterd door een inbraakgolf. Sinds 30 oktober is er op minstens veertien adressen ingebroken, veelal in het centrum en de wijk Assendorp. Voornaamste werkterrein: de Van Karnebeekstraat. Daar werd ingebroken in een woonhuis, bij Kinderopvang Partout en bij het Italiaanse restaurant La Terra Italiana. Restauranthouder Bjorn Parrella (27): ,,Bij ons al voor de derde keer in vier weken tijd!’’