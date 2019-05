Zwols Dictee keert terug, maar dan anders

In de Stadkamer wordt donderdag 9 mei het vernieuwde Zwols Dictee gehouden. Catherine Wijnands, auteur van het boek Thuis in elke tijd, leest het dictee voor. Maximaal zestig deelnemers proberen in correct Nederlands de zinnen op papier te zetten. De opbrengst van de avond gaat naar twee goede doelen die de Soroptimistclub Isalania financieel ondersteunt: Kinderfonds MAMAS en School for Justice.