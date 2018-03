Zwols dierenasiel 'overstelpt met dekens'

De honden en katten in het Zwolse Dierenasiel hoeven voorlopig geen kou meer te lijden. Tientallen dekens werden naar de dierenopvang gebracht na een noodoproep in de krant.

Een oorverdovend succes, noemt bedrijfsleider Cees Vis de actie. ,,We zijn overstelpt met dekens de afgelopen dagen. Daar zaten hele goede gebruikte tussen, maar ook spiksplinternieuwe nog in de verpakking." Tientallen dekens werden naar de dieren gebracht door gulle gevers uit de omgeving. ,,Op een gegeven moment zijn we maar gestopt met tellen."

Warm hart

De dertien honden en achtentwintig katten snakten naar wat extra warmte tijdens de vrieskou van afgelopen week. Per hond waren er met de barre temperaturen vier dekens nodig, twee in de binnenkennel en twee in de buitenkennel. Na een roep om hulp bleken mensen uit Zwolle en omgeving maar wat bereid om de dieren ,,zowel letterlijk als figuurlijk een warm hart toe te dragen'', zegt Vis.

Voorraad