Zwols duo Micah & Julia naar Amerika om liedjes te schrijven met Grammy-winnares

Het Zwolse duo Micah & Julia vertrekt op 8 juli naar het Amerikaanse Nashville. Het duo (bestaande uit de 19-jarige Micha Bartelds en de 18-jarige Julia Sabaté) duikt daar met Latin Grammy-winnares Femke Weidema de studio in. Weidema is een gerenommeerde songwriter in de Verenigde Staten.

De reis naar Amerika wordt een nieuw hoofdstuk in de jonge carrière van Micah & Julia die al wat hoogtepunten kende. Zo ontvingen de getalenteerde muzikanten de zogenaamde Hedon Beurs en wonnen zij de prestigieuze, landelijke finale van Kunstbende in Amsterdam. Daarmee verzekerde het duo zich van optredens op grote festivals als Lowlands en MysteryLand. Afgelopen weekeinde stond Micah & Julia nog op Mañana Mañana.

Wapenveld

De invloeden van het artiestenduo komen uit de hoek van country, folk en jazz. Hun stijl wordt gekenmerkt door melodieuze zang, begeleid door gitaar, piano en viool. De klik tussen Bartelds en Sabaté ontstond zo’n drie jaar geleden in Hattem tijdens een jamsessie bij een gezamenlijke vriend. Sabaté (geboren in Zwolle, daarna verhuisd naar Wapenveld): ,,Het klopte meteen. Alsof één plus één drie werd.” Bartelds: ,,Ik dacht meteen: wow! Onze timing, stijlen en stemmen vulden en voelden elkaar direct ontzettend goed aan.”

De ouders van zangeres en violiste Sabaté zijn klassiek geschoolde gitaristen, de vader van Bartelds (Albert) was lid van The Prodigal Sons, de band die in de jaren negentig een hit had met ‘You Still Think’. Zijn zoon schreef inmiddels met ‘Help Me Lord’ zelf een nummer dat honderdduizenden keren werd beluisterd op Spotify. In thuisstad Zwolle maakten Micah & Julia indruk tijdens het Carnavalsconcert.

Weidema

De uitnodiging van Weidema is een gevolg van een masterclass die de uit Drachten afkomstige songwriter/producer gaf in Hedon, eind vorig jaar. Weidema heeft al jaren een eigen studio in Nashville en schreef nummers voor onder anderen Mary J. Blige, Stevie Nicks, de Netflixserie Nashville en het Latijnse popidool Beto Cuevas, waarmee zij in 2013 een Latin Grammy Award won.

Artiesten die zij inmiddels zelf onder haar hoede heeft, stonden al in voorprogramma’s van Macklemore , Kaleo en Bruno Mars. Weidema raakte in Zwolle zo onder de indruk van Micah & Julia dat zij hen uitnodigde voor een schrijfsessie in Nashville.

Volledig scherm Femke Weidema maakte furore in Amerika als songwriter/producer en verzorgde op 1 december 2018 een masterclass in Hedon waar zij samen met Micah & Julia muziek schreef. © Hedon

Geheime ingrediënten

,,De uitnodiging past in de ontwikkeling van deze jonge, zeer talentvolle artiesten,’’ zegt Radio-DJ en Hedonmedewerker Henk Kanning. ,,Hun reis wordt deels betaald met donaties van sponsoren en ondersteuning vanuit Hedon Productiehuis. Het is de bedoeling dat zij daar met Femke van 8 tot en met 16 juli gaan schrijven in haar Studio en dat zij later dit jaar samen een sessie doen in Nederland.’’

Bartelds is blij met de uitnodiging: ,,De reis naar Amerika is een unieke kans om ons als artiest te ontwikkelen. Samen met Femke kunnen we goed kijken waar wij als artiest staan en welke richting wij uiteindelijk met onze muziek willen volgen.’’