Zwols echtpaar Kruitbosch - van de fietsgroothandel - koninklijk onderscheiden voor 50 jaar ‘pure naastenliefde’

Bekend van de fietsgroothandel, maar al ruim 50 jaar zetten Wim en Joke Kruitbosch (beide 82 jaar) zich ook vrijwillig in voor samenleving en kerk. Daarmee verdient het ondernemersechtpaar een onderscheiding. Burgemeester Peter Snijders benoemde het duo vrijdagmiddag tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

In Zwolle zal de naam Kruitbosch bij menigeen een (fiets)belletje doen rinkelen. Het gelijknamige familiebedrijf (eerst Kruitbosch Rijwielhandel, nu Kruitbosch/Cortina Zwolle), de groothandel met eigen fietsmerken op Hessenpoort, is een begrip. Zijn vader bouwde de zaak op, Wim zelf nam het stokje vervolgens over, samen met zijn broer. Inmiddels is het bedrijf door de volgende generatie overgenomen.

Een echte ondernemersfamilie dus, maar de onderscheiding van vrijdagmiddag volgt op de activiteiten waarmee Wim en Joke hun vrije tijd vulden. Dan waren (en zijn) ze te vinden in Zorgspectrum ‘t Zand, de Koningskerk of bij Stichting Red een Kind. ‘Zij hebben met hun warme belangstelling en behulpzaamheid een voorbeeldfunctie als allround vrijwilligers die graag de handen uit de mouwen steken’, zo meldt de gemeente in de bekendmaking. ‘Allemaal vanuit een sterke christelijke geloofsovertuiging en pure naastenliefde.’

Zandhove

Meneer Kruitbosch organiseert al jarenlang uitjes voor de cliënten van Zandhove, en bestuurt dan zelf het busje. Mevrouw stond jarenlang in het winkeltje, en beide hielpen ook in het restaurant. Als hulpkoster springt Wim regelmatig bij tijdens kerkdiensten, begrafenissen en trouwerijen in de Koningskerk. In het kerkgebouw in Zwolle-Zuid ontvingen beide vrijdag ook de onderscheiding.

Het echtpaar staat nog midden in het leven, in goede gezondheid, omringt door kinderen, klein- en achterkleinkinderen.