Zwols expertisecentrum lanceert toolkit voor ondernemers in coronanood. Tip 1: doe het samen, roep crisisteam bij elkaar

De ‘toolkit’ is gratis en ontwikkeld door het Amerikaanse adviesbureau voor familiebedrijven Lansberg Gersick & Associates. Het expertisecentrum vertaalde de notitie naar de Nederlandse situatie. Om daar tijd en ruimte voor te maken, gingen andere onderzoeken op een lager pitje.

Senior onderzoeker Judith van Helvert van het centrum, dat deel uitmaakt van Hogeschool Windesheim belooft met de toolkit niet dat ondernemers die de handreikingen opvolgen er alle coronaellende mee wegwassen.

,,De toolkit belooft niet dat je er een faillissement zomaar even mee kunt voorkomen. Het zou arrogant zijn om te denken dat we zo een bedrijf kunnen redden. Onze rol is bescheiden. Baat het niet dan schaadt het niet. Dat past beter. We bieden ideeën, handvatten.

We weten bijvoorbeeld dat bij het midden- en kleinbedrijf de managementvaardigheden achterblijven. Doelen en strategieën ‘zitten in mijn hoofd', zegt de ondernemer dan en die deelt die dus niet met de medewerkers. Er ontbreekt een gezamenlijke focus. Dat wreekt zich bij een crisis.”

Wat gaat er dan mis?

,,Iedereen doet dan maar wat. En dat is vaak goedbedoeld maar niet per sé allemaal in dezelfde richting. Terwijl die saamhorigheid juist bij een crisis belangrijk is. Ook om grip te krijgen op de situatie.”

Bekijk hier de hele toolkit:

Mogen ondernemers naast deze toolkit nog meer van u verwachten?

,,We blijven kijken of we meer kunnen doen. In weer een nieuw onderzoek gaan we bijvoorbeeld eerst onderscheid maken tussen branches en sectoren en kijken vervolgens wie het in crisistijd goed doen en wat je daarvan kunt leren. Dat kan ondernemers op ideeën brengen.

En verder werken we met Hogeschool Zuyd in Sittard samen. Die ontwikkelde een ‘impact-scan’. We willen ondernemers oproepen om de scan in te vullen zodat we inzicht krijgen op de impact van de crisis. Ook dat kan weer nieuwe handvatten opleveren.”