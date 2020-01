Zwols festival ontvangt Gold Award tijdens het Award Festival in Alkmaar: ‘Bevestiging dat we op de goede weg zijn’

Video's Zwolle zoekt grip op criminele jeugd

11:19 Jongeren in Zwolle die in aanraking komen met criminaliteit moeten beter in beeld komen. Burgemeester Peter Snijders denkt aan voorlichting op scholen en in jeugdhonken. Dat zei hij maandagavond tijdens een spoeddebat met de gemeenteraad. Aanleiding voor het debat was de reeks geweldsincidenten van de afgelopen maanden.