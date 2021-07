Zwols filiaal van Apple-winkel Xando nu ook in handen van Amac

Het Zwols filiaal van Apple-winkel Xando wordt, net als de winkels in Enschede en Nijmegen, overgenomen door Amac. Xando gaat zich focussen op de zakelijke markt en educatie. Amac is nu de enige Apple Premium Reseller van Nederland.

De 35 medewerkers van de drie Xando-winkels gaan vanaf deze maand aan de slag voor Amac. De winkels in Zwolle, Enschede en Nijmegen zijn samen goed voor een jaaromzet van zo’n 12 miljoen euro.

Amac, met nu 51 vestigingen in Nederland, is sinds dit jaar de enige Apple Premium Reseller van Nederland. Maar wat betekent dat nou eigenlijk?

Strenge eisen van Apple

Bij zo’n Apple Premium Seller (APR) worden alleen maar Apple-producten verkocht en merken die door Apple zijn goedgekeurd. APR’s mogen hun spullen alleen verkopen als ze aan strenge voorwaarden voldoen. Die gaan bijvoorbeeld over de inrichting van de winkel en de training van de medewerkers.

In regio’s waar geen ‘echte’ Apple Store is, zijn vaak van dit soort APR’s te vinden. Een Apple Store is een winkel die door Apple zelf wordt beheerd. In Nederland zitten die alleen in Amsterdam, Haarlem en Den Haag.

Overnames

Amac nam eerder al andere APR's over, zoals iCentre en ivizi. Amac verwacht in het boekjaar 2021/2022 een omzet van ruim 230 miljoen euro te draaien. Volgens Ed Bindels van Amac hoeft er aan de drie nieuwe winkels weinig te gebeuren. De winkel in de Diezerstraat is vandaag gesloten, vanwege de verbouwing.

Xando

In oktober 2006 opende Xando de winkel in de Diezerstraat Zwolle, dat was de eerste vestiging waarin het bedrijf direct producten verkocht aan de consument. Volgens Xando draaiden de winkels goed, maar ‘is retail echt een andere tak van sport’. Het bedrijf gaat zich nu meer op educatie en de zakelijke markt richten.

,,We zijn in 2006 Xando gestart als partij voor de zakelijke markt en als onderwijspartner’’, laat Iwijn Hendriksen van Xando weten. ,,In oktober dat jaar kwam daar retail bij met de opening van de eerste winkel in Zwolle. Zakelijke markt en educatie maken nu vier vijfde van onze omzet uit. Daar willen we ons nu volledig op gaan concentreren, dus we zijn blij dat we het retail-gedeelte kunnen onderbrengen bij een echte retailer als Amac.’’