Zwols filmcollectief in prijzen met korte film

video Noodkreet helpt: Rijkswaterstaat start onderzoek naar beruchte A28-bocht

6:18 Rijkswaterstaat onderzoekt of het maatregelen moet nemen in de bocht van knooppunt Hattemerbroek bij Zwolle. Daarbij maken ze gebruik van de ‘noodkreet’ die 112-fotograaf Stefan Verkerk uit Wezep vorige maand per brief aan Rijkswaterstaat stuurde. ,,Het is mooi dat ze mijn advies serieus nemen”, zegt Verkerk.