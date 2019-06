Zwols folkduo Tangarine schrijft lied over de IJssel

Het idee ontstond na een optreden, vertelt Arnout Brinks. Samen met zijn tweelingbroer Sander vormt hij het bekende folkduo Tangarine. Beide heren wonen sinds een paar jaar in Zwolle. Tevens de woonplaats van Wim Eikelboom, zendercoördinator bij NPO Radio1 en de maker van een nieuwe podcast over rivieren. Hij had hun optreden bijgewoond en was met de trein. ,,Wim vroeg of hij mee terug mocht rijden. We raakten wat aan de praat en toen vertelde hij over zijn podcast. Van het een kwam het ander. Het leek hem leuk als wij een lied zouden maken dat hij bij die podcast kon gebruiken.’’ vertelt Arnout.