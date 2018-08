Zwols horecaduo teleurgesteld in vliegactie huisbrouwer Kornuit

Het Zwolse duo zwaait de scepter over winkelcafé Engel en horecaboot Ooster-Schelde. ,,We investeren daar veel in duurzaamheid. Het schip is van het gas af, we verwarmen met een pelletkachel en gebruiken biologische producten. Om die reden doen we ook al 25 jaar zaken met Grolsch. Natuurzuiver qua product en altijd een duurzaam bedrijf geweest. De laatste jaren met Kornuit in het bijzonder", zegt Henk Schippers. ,,En dan komen ze nu met zo'n actie!"