Zwols hulptransport bereikt onder vuur genomen Lviv: ‘Enige met Nederlands kenteken dat de grens over ging’

De Zwollenaren vertrokken woensdag rond de klok van 18 en arriveerden vandaag in Lviv. Dat was onder meer te danken aan dertien uur oponthoud bij de Poolse douane. ,,We dachten: wat gebeurt hier?! Ik heb nog nooit zo’n bureaucratie meegemaakt, en dat voor twee stempeltjes. Toen we eindelijk onze free pass kregen, moesten we in Oekraïne weer wachten, omdat het niet veilig genoeg was. Rond acht uur vanochtend gaf ons contact in Oekraïne groen licht en konden we doorrijden naar Lviv”, vertelt Schraag vanuit het oorlogsgebied.