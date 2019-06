Zwols IJsbeeldenfestival voert tijdslot in voor drukke dagen

videoHet Nederlands IJsbeeldenfestival in Zwolle kampt met lange rijen wachtenden tijdens de kerst- en voorjaarsvakantie. Afgelopen jaar waren er veel klachten. Daarom gaat organisator Eric Broekaart op topdrukke dagen een tijdslot invoeren. Dan mag je slechts korte tijd de vrieshal in.

De winter is nog heel ver weg, maar directeur Broekaart houdt wel van een strakke planning. Hij komt meestal rond deze tijd met nieuws over het festival in de IJsselhallen. Ook nu. De negende editie krijgt als thema ‘R-IJS DOOR DE TIJD’ en vindt plaats van 14 december tot 1 maart. Er zijn een paar wijzigingen. Zo komt er in de hal met ijsbeelden voor het eerst een bar waar je ijskoude dranken kunt krijgen. Ook wil Broekaart de routes iets aanpassen. Zodat bezoekers zelf hun weg kunnen kiezen.

Daarnaast heeft Broekaart besloten om iets te doen aan de lange wachttijden tijdens de vakantieperiodes. In het afgelopen jaar stonden er regelmatig geërgerde reacties op Twitter. Omdat de vriescel beperkte ruimte biedt, kan slecht een klein aantal bezoekers per keer naar binnen. Die mogen daarna zelf bepalen hoe lang ze binnen (kunnen) blijven. Straks wordt die tijd - tijdens de kerst- en voorjaarsvakantie - enigszins beperkt.

Maastricht

Broekaart rekent net als afgelopen keer op 100.000 bezoekers. Die komen ook uit Duitsland, heeft hij gemerkt. Concurrentie heeft het festival niet of nauwelijks. Er zou deze zomer een ijsbeeldenfestijn in Maastricht plaatsvinden. Maar dat is afgelast. Volgens Broekaart verkijken organisaties zich vaak op de kosten en de hoeveelheid werk.

Het is inmiddels een vast team dat de beelden maakt. De kunstenaars komen uit de hele wereld. De vrieshal is ongeveer 1200 vierkante meter groot en krijgt een paar weken voor de opening 550.000 kilo ijs en sneeuw aangeleverd. Dit keer wordt een aantal beelden zelfs zes meter hoog. Volgens Broekaart begint ‘de reis door de tijd’ bij de prehistorie met een verijsde dinosaurus op ware grootte. Uiteindelijk komen bezoekers uit bij de eerste mens op Mars. Overigens biedt het festival meer dan alleen beelden. In de IJsselhallen is straks ook een kinderplein ingericht met kermisattracties en springkussens.

Het festival is alle dagen geopend van 10.00 tot 17.00 uur (behalve op maandag, met uitzondering van de vakantie).

Meer informatie via http:// www.ijsbeelden.nl