Zwols Integratiediner wil culturen een gezicht geven: 'Ik spreek mijn Turkse buren nooit'

Tijdens het Nationaal Integratiediner van gisterenavond hoopt organisator Joris de Boer vluchtelingen en buurtbewoners nader tot elkaar te brengen. ,,Nederlanders hé, die zijn altijd op tijd. De vluchtelingen komen pas later", vertelt hij lachend. Het is even voor zessen 's avonds, de laatste bloemstukken worden nog snel op de tafels gezet. De zaal in Wijkcentrum De Enk in Assendorp druppelt langzaam vol. Groepjes voornamelijk blanke mensen nemen afwachtend plaats.