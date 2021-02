Zwols jeugdorkest maakt valentijnsclip met VanVelzen en Bertolf: ‘Zo’n project zorgt voor een beetje afleiding’

,,Oh yeah, I'll tell you something", zingen Roel van Velzen en Bertolf Lentink, terwijl er rode hartjes door het beeldscherm vliegen. Even later: ,,I wanna hold your háááánd.” Aan de zijkant verschijnen verschillende violisten met rode truien aan, die geconcentreerd op hun muziekinstrument aan het spelen zijn. Dan verschijnen er allemaal handen in beeld: met opgestoken duim, met een peace-teken, met een smiley erop getekend...