Zwols kantoorpand terug in de staat zoals Rietveld het bedoelde

Het enige kantoorpand ooit ontworpen door architect Gerrit Rietveld, is gerenoveerd en gerestaureerd. Het pand wordt sinds begin 2017 gebruikt door de Zwolse vastgoed- en gebiedsontwikkelaar VanWonen. De opening was donderdagmiddag. ,,Functionaliteit en soberheid, daaraan herken je een gebouw van Rietveld."

In 1919 zit Schrale’s Beton op de huidige locatie van VanWonen aan de Willemsvaart. De zaken gaan goed en in 1956 besluit directeur Binnert Schröder dat er een beter gebouw moet komen. Hij schakelt Rietveld in. Die ontwerpt een gloednieuw kantoorpand. Na een komen en gaan van bedrijven, is het pand sinds begin 2017 bewoond door VanWonen.

Meubelmaker

Gerrit Rietveld is bekend als architect, grafisch ontwerper, en meubelmaker. Hij stierf op 76-jarige leeftijd. Mensen kunnen hem kennen als lid van de kunstbeweging De Stijl en als pionier van het Nieuwe Bouwen. Hij maakte strakke, simpele gebouwen in heldere kleuren. Een bekende uitspraak was: ,,We moeten helpen het leven te vereenvoudigen, te verlossen van overtolligheden.”

Verouderd

,,Een half jaar zijn we bezig geweest. Renovatie en restauratie waren hard nodig. Het gebouw was verouderd”, zegt Alfred Bolks, algemeen directeur van VanWonen, terwijl hij door de gang loopt. De hal van het door Rietveld ontworpen gebouw is simplistisch met een klok en primaire kleuren zoals geel en rood. ,,Rietveld had als motto dat mensen levensvreugde moeten ervaren als ze een nieuw gebouw in lopen. Functionaliteit en soberheid zijn kenmerken waaraan je een gebouw van Rietveld herkent.”

Details terug

Frida Hoekman is de projectontwikkelaar bij VanWonen. Enthousiast vertelt zij over verschillende details die terug te vinden zijn in de hal. Ze wijst naar de muur. ,,Het is allemaal strak. De rode, zwarte, maar ook gele vlakken waar Rietveld gek op was, zijn hier te vinden. De vaan hangt er nog steeds. Die bestuurde de zonwering.” In de hal zijn ook pasteltinten te vinden, die horen meer bij de Nieuwe Bouwen periode. Rustig loopt Hoekman naar een andere ruimte. ,,De kamer die we nu instappen was vroeger de tekenkamer. Het is licht binnen, maar wel bloedheet als de zon schijnt. Dat moet niet altijd even comfortabel zijn geweest, denk ik. Nu is het voor ons juist een goede reden om een zomers jurkje aan te doen”, grapt Hoekman.

Provisiekast

In de hoek van een kamertje staat iets bijzonders volgens de projectontwikkelaar. ,,Hier staat nog de originele pantry, provisiekast. Erg speciaal dat het zo goed bewaard is gebleven.” Zelfs aan de details van de trapleuningen zijn gedacht. ,,De hele detaillering is heel dun. Moet je maar zien hoe smal het allemaal is.”

Volgens Bolks is er vooral heel veel groot onderhoud gepleegd. ,, Bewust hebben we niet veel aan het monumentale pand veranderd. Er lag zwart tapijt in. We hebben zitten schrapen en kwamen erachter wat er onder zat. Er bleek een oude gietvloer in te zitten. Zo hebben we de originele kleur teruggebracht.” Sommige zaken moesten wel even grondig worden aangepakt. Bolks loopt naar beneden. ,,Kijk, zoals hier de sanitaire ruimtes. Dat kon echt niet meer. Toiletten moeten natuurlijk wel een beetje aan de eisen van deze tijd voldoen.”