Zwols kindcentrum Aquamarijn heeft vandaag 10 kinderen binnen in plaats van 300: ‘t is improviseren’

Het schoolplein van de Zwolse basisschool en kinderopvangcentrum Aquamarijn is uitgestorven. De kapstokken zijn leeg, de lokalen zijn donker. ,,Normaal hebben we hier al met al zo'n 300 kinderen binnen, nu zijn het er ongeveer 10", zegt directeur Pieter Lassche.

En die 10 - kinderen van ouders die in de zogenoemde vitale beroepen werken - zijn om praktische redenen, en om de gezelligheid, maar bij elkaar gezet. Dus zitten twee jongens van een jaar of tien op hun telefoon te spelen in een ruimte die normaal in gebruik is voor de opvang van baby's en peuters. ,,Ja, het zijn bijzondere tijden", zegt Lassche.

Lekker buiten spelen

Overal in de school lopen wel collega's rond, die druk met elkaar overleggen over hoe het de komende dagen verder gaat. Thuisonderwijs, maar hoe dan? ,,We hopen dat alle kinderen vandaag lekker buiten spelen en van het mooie weer genieten. Later in de week zullen we zeker wat van ze gaan vragen, maar hoe? Ik ben geen voorstander van heel veel schermtijd, dus misschien dat we toch opdrachten op papier verspreiden. En in de bovenbouw kunnen we de leerlingen misschien een werkstuk laten maken."

De kapstokken blijven leeg bij kindcentrum Aquamarijn.

Het is improviseren geblazen, dat realiseert Lassche zich maar al te goed. Maar de stemming is goed en er heerst saamhorigheid. ,,Ouders vragen ons ook wat zij kunnen doen. Iedereen is van goede wil en dat is ontzettend fijn."