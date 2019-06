Zwols klooster verleidt bezoekers met geurige rozentuin

Een beetje kaal. Een tikkeltje saai. Hoe mooi het enorme kloostercomplex in Assendorp ook is, via de achteringang raak je nog niet direct in een staat van vervoering. En dat kan heel goed anders, weten stadshovenier Adriaan Mosterman en tuinontwerper Harry Pierik. Ze pakken deze klus vrijwillig op en zamelen 1250 euro in voor de aankoop van rozenstruiken die de entree voor bezoekers veel aangenamer moeten maken. Er is al bijna 900 euro binnen. Eind juli hopen ze de struiken te kunnen planten. Ook komt er split op de grond en is er ruimte voor andere planten. ,,Er gaan veel meer mensen via de achteringang naar binnen. Ook vanwege alle zakelijke relaties die bij de bedrijven bovenin het klooster moeten zijn. Via die rozentuin ontstaat een betere connectie met de binnentuin.’’