Zwols koppel naar top Kilimanjaro voor Warchild

Ex-militair

Berry Peters: ,,Cedy en ik gaan naar Tanzania om de Kilimanjaro te beklimmen voor Warchild. Dat is een mooie maar pittige uitdaging. De Kilimanjaro is de hoogste berg van Afrika, 5895 meter hoog, en op de top is nog maar 49 procentzuurstof. Deze berg is ook: One of the Seven Summits. Ik heb als ex militair met eigen ogen gezien hoe kinderen moeten (overleven in een oorlog, en ook Cedy weet vanuit ervaring in haar werk, wat trauma’s doen met kinderen. Met deze beklimming willen Cedy en ik ook een tweede uitdaging aan, namelijk om -per persoon- zoveel mogelijk sponsorgeld mee te nemen voor Warchild.”