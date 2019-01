Zwols laboratorium als CSI in de sloot: muskusrat opsporen via DNA

Nu is een nieuwe techniek in opkomst, waar waterlaboratorium Aqualysis in Zwolle sinds kort gebruik van maakt: DNA-onderzoek. Een soort CSI in de sloot, want zoals een menselijke verdachte DNA achterlaat op een plaats delict, laat een dier sporen na in het water via huid, haar of uitwerpselen. Van dat gegeven wordt gebruik gemaakt bij (e)DNA, waarbij E staat voor Environmental. ,,Het is een techniek die sterk in opkomst is”, vertelt directeur Herman van den Berg van Aqualysis.