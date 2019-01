Zwols loopfestijn voor MS-onderzoek krijgt vervolg

Zelfs in de elektrische rolstoel of achter de rollator mag je meedoen aan het hardloop- en wandelevenement MS Motion, dat zondag 14 april voor de tweede keer plaatsvindt in Zwolle. Met dit festijn wordt geld opgehaald voor onderzoek naar darmflora.

Het motto is ‘Kom in beweging tegen MS!’, laat woordvoerster Marleen Postma weten. De organisatie is in handen van het Nationaal MS Fonds. Vorig jaar was de eerste editie en die viel direct in de smaakt. ,,Het is meer dan een hardloop- en wandelevenement. MS heb je nooit alleen. Daarom zetten families, vrienden en collega’s met elkaar een sportieve prestatie neer om de mensen met MS in hun omgeving een hart onder de riem te steken’’, meldt Postma. Deelnemers mogen ook hulpmiddelen inzetten, waaronder dus een rolstoel. ,,Met elkaar verleggen we grenzen en halen we de eindstreep en dat maakt soms emoties los’’, weet Postma.

Volledig scherm Ook rolstoelers doen mee aan het loopfestijn. © MS Motion

Wie meedoet, kan kiezen uit meerdere afstanden. Dat wil zeggen: vijf kilometer wandelen, vijf kilometer hardlopen, tien kilometer wandelen of tien kilometer hardlopen. Het is mogelijk om ook in teamverband mee te doen. Inschrijven gaat via de site http://www.msmotion.nl. Deelnemers brengen geld binnen via sponsors. De opbrengst gaat naar onderzoek rondom de chronische ziekte multiple sclerose (MS). ,,Meer geld voor onderzoek is nodig, want het aantal mensen met MS blijft stijgen. In Nederland hebben circa 17.000 mensen de ziekte en elk jaar komen daar 800 mensen bij’’, aldus Postma.

Start en finish zijn op de sintelbaan van atletiekvereniging P.E.C. 1910. Daar is ook een podium met muziek. Voor kinderen zijn er speciale activiteiten. Ook zijn er stands aanwezig met eten en drinken. Deelnemers lopen door het Westerveldse Bos en langs het Zwarte Water.

Volledig scherm Start en finish zijn bij de atletiekvereniging. © MS Motion

Wie vroegtijdig inschrijft, kan vijf euro korting krijgen. Daarvoor geldt de kortingscode MHTQL6EG3Q, meldt Postma. Deze code is geldig tot en met 31 januari 2019.