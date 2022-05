Zwols megaproces tegen drugsbende in ban van Skyrel

Nieuw tv-programma zoekt oplossin­gen voor problemen op Zwolse woning­markt

Zwolle is een van de snelst groeiende steden in Nederland, waar alle knelpunten op de woningmarkt samenkomen. Dat maakt de Hanzestad de perfecte achtergrond van een nieuw onderzoeksprogramma over de problemen op de koophuismarkt.

22 mei