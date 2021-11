Zwols muziekfestival rond Philicorda-orgel: vermaarde OrgelJoke luistert afterparty op

Stichting Eureka houdt het jaarlijkse festival op zaterdag 13 november op de twee podia in Eureka en in wijkcentrum De Enk aan het Assendorperplein. Er is dit jaar zelfs een afterparty op de dag erna in De Nieuwe Keuken bij Eureka.

Op zaterdagavond staan bands uit binnen- en buitenland op het podium, onder meer de Nederlandstalige popband The Mieters uit Eindhoven, toetsenist Jürgen Schöffel en drummer Lars Köster uit Bremen en The Surfbeat Club uit België, met instrumentale surf en rock. In De Enk treedt The One and Only op, een showband met zanger/acteur Peter Lusse als middelpunt.

Afterparty met OrgelJoke

Op zondag is er vanaf 13.00 uur in De Nieuwe Keuken een afterparty met onder anderen een optreden van OrgelJoke om 15.00 uur. De Vlaardingse Joke Meijer bereikte tijdens de coronacrisis via sociale media een grote schare fans met haar orgelversies van bekende nummers. Ze vormt tijdens de afterparty een duo met Anna Hoekstra van The Bluebettes. De toegang is gratis.

De tickets voor Viva Philicorda! op zaterdag 13 november in Eureka, Assendorperplein 9 in Zwolle kosten 10 euro. De kaarten zijn vanaf 17.30 uur aan de deur te koop. Het concert van The One and Only in De Enk is gratis.

Volledig scherm Joke Meijer uit Vlaardingen is een hit op Instagram als @orgeljoke © Joke Meijer