Zwols muzikaal duo Micah & Julia in Amerika voor samenwerking met Grammy-winnares

fipronilcrisis Kippenboe­ren zwaar teleurge­steld na uitspraak rechter: ‘Je vecht tegen de staat, dan ben je kansloos’

8:21 ,,Het is bijna niet te verkroppen.” Boer Egbert van der Veen uit het Overijsselse Bergentheim is zwaar teleurgesteld in de uitspraak van de rechter in de fipronil-affaire. Gistermorgen oordeelde de rechter dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit niet heeft gefaald in het toezicht voor en tijdens de fipronilcrisis in 2017.