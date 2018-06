Zwols paar naar rechter om 'lakse' opvang asieljongeren

Eigenlijk nemen ze het de jongeren die er nu wonen niet eens zozeer kwalijk. Hoe ze zich gedragen, heeft volgens het stel te maken met de verschillen in cultuur. Het is vooral de geluidsoverlast waar ze zich al jaren over beklagen. Maar de Stichting Timon, die de jongens tussen de 14 en 18 jaar begeleidt, hanteert geen strakke regels. Houdt de jongens niet in de hand. De leiding moet dit gedrag corrigeren, maar doet het niet.

Geen alleenstaanden

Ook al hebben ze inmiddels de schriftelijke toezegging van Timon dat deze stichting vanaf het nieuwe jaar in het betreffende complex geen alleenstaande minderjarige vreemdelingen meer begeleidt, ze zetten hun strijd voort tegen de eigenaar van het pand, Openbaar Belang. ,,We willen niet meer dat Timon hiernaast straks andere probleemjongeren gaat begeleiden. Omdat we daarin geen vertrouwen hebben. De verhouding met de begeleiders is verstoord. Openbaar Belang moet de huur met Timon opzeggen en in zee gaan met een andere stichting, die een strakker regime hanteert. Daar strijden we nu voor.''

Getuigenoproep

Eerder al spande het stel een rechtszaak aan tegen Openbaar Belang over de verhuur. In een tussenvonnis stelde de rechter Marion en André in het gelijk. Maar Openbaar Belang legde zich volgens het stel hier niet bij neer en probeert de rechter nu via een getuigenoproep duidelijk te maken dat zich helemaal geen overlast voordoet. Deze zitting staat op de planning voor 25 juni.

,,Wij denken dat Openbaar Belang van deze zaak af wil, nu de Eritreeërs er toch aan het eind van het jaar uit moeten. Voor ons is dat geen oplossing. Wij willen dat Openbaar Belang niet meer aan Timon verhuurt.'' Dat Timon stopt met het onderbrengen van de tieners in het complex is niet een besluit van de organisatie zelf. De landelijke voogdijstichting voor alleenstaande minderjarige vreemdelingen, Nidos, heeft de opvang opnieuw aanbesteed en Timon heeft die aanbesteding niet gewonnen.

Geen vergunning

Marion en André hebben meer noten op hun zang. Volgens het duo is er in de panden verbouwd zonder een vergunning. Bovendien is er vaak geen toezicht op de jongeren terwijl die er 24 uur zou moeten zijn. ,,De gemeente moet toch handhavend optreden? Als ik een bouwwerk in de tuin zou bouwen zonder vergunning, moet ik dat meteen afbreken. Hiernaast wordt er niets tegen gedaan.''

Verleden

Woningcorporatie Openbaar Belang wil niet reageren zolang de zaak onder de rechter is. Dat geldt ook voor de gemeente en Timon. De opvangstichting blijft bij een eerder gegeven reactie dat klachten grondig zijn onderzocht, maar dat er geen sprake is van onaanvaardbare en/of structurele overlast. ,,Wij hebben geen nieuwe klachten ontvangen van de buren. Het gaat om dezelfde punten die in het verleden liggen'', zegt woordvoerder Dianne de Lange.