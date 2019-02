Zwols Plantenasiel krijgt tweede vestiging in school

videoWie van zijn plant af wil, of juist een nieuwe zoekt, kan vanaf deze week ook terecht bij het Thorbecke Praktijkonderwijs in de Pierik in Zwolle. Daar staat nu een tweede locatie van het Plantenasiel.

,,Het doet me gewoon pijn als mensen een plant weggooien’’, geeft ‘plantenkenner’ Priscilla Vels toe.

Uitbreiden

Ben je je plant zat? Gooi 'm niet meteen weg. Het Plantenasiel Zwolle vangt verlaten planten op, zodat anderen die weer een nieuw thuis kunnen geven. Het asiel bevindt zich in de Zerboltstraat en krijgt nu een tweede locatie aan de Sleedoornstraat 1 in de Pierik. Vels: ,,Mensen moeten gaan beseffen dat planten ook levende wezens zijn en er ook zo mee omgaan. Heel veel mensen denken: ‘oh, mijn plant is dood, ik koop wel een nieuwe’, maar zo werkt het niet. Meestal zijn ze nog niet dood, vaak zijn ze nog te redden.’’

Zwollenaren Daan van de Konijnenburg en Mirthe Langelaan begonnen in 2014 met een plantenopvang in huis. Al snel groeide het het stel volledig boven het hoofd. Het plantenasiel kreeg onderdak bij de Stichting Focus in Dieze-Oost. Het Plantenasiel groeit nu opnieuw uit zijn jasje en het Thorbecke zag een mooie gelegenheid voor leerlingen van het Praktijkonderwijs.

© Frans Paalman

Jammer

Docent Frank Aalbers van het Thorbecke, zelf fervent bezoeker van het Plantenasiel, kwam op het idee om uit te breiden. ,,Het asiel is dichtbij mijn huis, maar ik vond het zo jammer dat ze maar een keer in de week open zijn. Wij hebben op school een mooie kas, dus dit komt perfect uit. Wij gaan ook een keer per week open. In eerste instantie krijgen wij 25 planten onder onze hoede. Maar we willen nog actief gaan werven in de Pierik.”

,,Zo'n asiel heeft misschien wel een beetje een stoffig imago’’, geeft Aalbers toe. ,,Ik wil best als boomknuffelaar gezien worden, we doen gewoon iets heel goeds.’’ Aalbers vindt de drempel voor het brengen of halen van een plant erg laag. ,,We doen dit met gesloten beurs, dus je betaalt niets voor het adopteren van een plant.’’

Sociale vaardigheden

Volgens Aalbers is het een win-win-winsituatie. Leerlingen kunnen kennis en ervaring opdoen in het onderhoud van planten, begeleid door vrijwilligers van het plantenasiel. Het asiel krijgt daardoor meer bereik en Aalbers hoopt daardoor weer een buurtfunctie te creëren. ,,Naast het feit dat wij nog niet veel groenaanbod hebben op deze locatie en dat wel willen, moet het plantenasiel ook voor een buurtfunctie zorgen", legt docent Frank Aalbers uit.

Collega-docent Peter Vermaasse werkt ook in het nieuwe Plantenasiel. ,,We leren onze kinderen werken naar arbeid toe’’, vertelt hij. ,,Maar we leren ze ook zelfstandigheid, zodat ze zich straks zelf kunnen redden. Ze leren nu werken voor een baas, maar ook hoe ze een plantje zelf moeten verzorgen.’’