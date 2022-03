Zwols podium voor jongste lichting striptekenaars op festival Nieuwe Garde

Man mishandelt minderjari­ge jongen in Zwolle en vlucht; politie zoekt verdachte

De politie is op zoek naar een man die woensdag even na 09.00 uur een minderjarige in Zwolle zou hebben mishandeld. Een jongen is daarbij lichtgewond geraakt. De politie vraagt naar de verdachte uit te kijken en heeft via Burgernet het signalement gegeven.

2 maart