Zwols politicus Willem Lucht stopt ermee

Overval met mes op Zeeman Zwolle was 'impulsieve daad'

31 augustus De winkelbediende van de Zeeman in Zwolle die onder bedreiging van een mes de inhoud van de kassa moest afgeven, vroeg zich af of ze een toevallig slachtoffer was. De verdachte sprak donderdag in de rechtszaal van een impulsieve daad.