Zwols poppodium Hedon in de race voor prestigieus IJzeren Podiumdier: ‘Fijne opsteker voor het hele team’

Hedon heeft afgelopen seizoen bijna geen reguliere optredens met publiek kunnen organiseren, maar zette zich op verschillende manieren in om de keten van artiesten, technici en freelancers zoveel mogelijk in stand te houden. Het team van Hedon is dan ook erg blij met deze nominatie. ,,Juist in deze periode genomineerd worden voor de belangrijkste vakprijs in onze branche is een ongelooflijke eer en een fijne opsteker voor het hele team”, zegt manager programma Erik Delobel. ,,Het is mooi dat collega’s zien wat voor belangrijk werk we in Zwolle verzetten. We keken in de afgelopen periode altijd naar opties die wel kunnen. Van uiterst succesvolle streams met landelijke topartiesten tot specialistisch advies aan de artiesten, van elk niveau, die we bij Hedon financieel en met advies ondersteunen.”