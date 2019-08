Zwols raadslid Remko de Paus vertrekt, Simone Boshove is opvolger

De Paus stopt omdat hij het raadswerk niet langer kan combineren met zijn eigen bedrijf, zegt hij in een persbericht van GroenLinks: ,,De nieuwe opdrachten die op mijn pad komen, geven mij veel energie en voor mij betekent dit dat ik nu nieuwe keuzes moet maken. De gemeente Zwolle heeft mijn agenda jarenlang beheerst. Dat is, buiten GroenLinks, geen enkele andere organisatie nog gelukt. Op wat ik, samen met velen heb kunnen bereiken, kijk ik nu met grote tevredenheid terug."

Steunpilaar

Fractievoorzitter Sylvana Rikkert betreurt het vertrek van De Paus: ,,Het afgelopen jaar was hij een belangrijke steunpilaar in het opbouwen van onze nieuwe fractie. Zijn kennis en ervaring waren van grote waarde. Ook in de periodes ervoor was Remko al een betrokken en sociaal bewogen raadslid. Zijn grote kracht ligt in het sociaal domein en bij democratisering. Belangrijke onderwerpen voor GroenLinks. We gaan hem enorm missen."