Zwols raadslid stapt op om sjoemelen met geld uit fractiekas: ‘Ik deed het niet voor eigen gewin‘

Familie Zwolse vrouw die gewond raakte door vuurwerk: ‘Je hoort een explosie en denkt: is ze er überhaupt nog?’

13 september Ronald en Mirjam Verwindt staan vrijdagavond op het punt om naar bed te gaan in de Zwolse wijk Stadshagen als er vuurwerk in hun brievenbus ontploft. ,,Ze loopt naar beneden en ziet het uit de brievenbus steken. Van die sterretjes en rook. Ze wil het wegduwen maar voordat ze dat kon doen is het geëxplodeerd", vertelt Ronald Verwindt.