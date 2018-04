Zwols rapduo Oost Wanted met nieuwe videoclip richting albumrelease

Na de EP-release vorig jaar in een bomvol Hedon en de positieve energie die daaraan is overgehouden, willen Jelmer (23) en Corné (24) de lat nog een stukje hoger leggen. ,,Met louter artiesten in de line-up die de ingrediënten van een geslaagde party kennen, lijkt dit ook te gaan lukken'', meldt het duo. ,,Mark Benjamin en de Headphone Players verzorgen de support-act en de Zwolse rapper Pivo is de gastheer.''

Videoclip

De nieuwe videoclip is alvast een voorproefje op wat komen gaat: 'dansbare hiphop die niet zou misstaan in de plaatselijke club of kroeg'. De video is deels geschoten in Het Vliegende Paard in Zwolle.